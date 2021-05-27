Родителей казахстанских школьников возмутила тема сочинения на СОЧ

В соцсетях выложили фото задания на СОЧ по русскому языку для седьмых классов. Некоторых родителей оно возмутило, передает zakon.kz.

В рамках оценки знаний за четверть по русскому языку казахстанских школьников попросили написать сочинение на тему: "Какими качествами должен обладать человек, который смог бы управлять всем миром?" Кто-то из родителей решил, что речь идет об Антихристе и таким образом "детей готовят к жизни без государств". Это не так, пишет Stopfake со ссылкой на Министерство образования.

Тема позволяет выявить уровень формирования духовных ценностей у обучающегося, его мировоззрение, определить по содержанию положительные и негативные ориентации подростка. Поэтому тема считается оправданной. Можно было дать альтернативные формулировки: "Какого правителя уважает современное общество?", "Идеал руководителя: какой он?" — ответили в МОН.

Там пояснили, что эссе ставит перед школьником вопросы: "Как вести себя и какие ценности важны, если ты имеешь власть на любом уровне, даже на самом высоком", "Есть ли у меня эти ценности, правильно ли я себя позиционирую в этом мире, где столько коммуникаций, столько взаимодействия, столько разных мнений и решений на уровне власти".

Подобные работы позволяют понять, может ли подросток выразить свою точку зрения на происходящее в стране и мире, способен ли он дать оценку событиям, которые наблюдает в жизни.