В Нур-Султане запустят "Bus Lane" по проспекту Туран

В столице 29 мая планируется запуск выделенной полосы "Bus Lane" по проспекту Туран от улицы Керей Жанибек хандар до улицы Сыганак, передает zakon.kz.

Данный участок является одним из основных транспортных узлов, который соединяет социальные и культурные объекты столицы. Через него проезжают 5 популярных маршрутов: №40, 50, 51, 53, 61.

Внедрение автобусной линии сократит время проезда общественного транспорта на 8 минут (при проезде автобуса по данному участку в двух направлениях в часы пик по специально выделенной полосе "Bus Lane" время проезда составляет – 20 мин., без нее – 28 мин.), - говорится в сообщении компании.

26 мая по проспекту Кабанбай батыра запущена автобусная полоса "Bus Lane". "Bus Lane" по проспекту Кабанбай батыра внедрен в одну сторону, с кольцевой развязки в направлении ТРЦ "Азия парк".

Таким образом на данном участке создалось преимущество для движения 15 маршрутов, таких популярных, как №10, 12, 37, 51, 303 и др. Ежедневно этими маршрутами осуществляют поездки 40 тысяч пассажиров, - отмечается в сообщении.

Напомним, 10 февраля текущего года автобусная полоса по проспекту Кабанбай батыра была отменена. Однако, как показала практика, это негативно сказалось на интервале движения общественного транспорта.

Эффективность курсирования маршрутно-транспортных средств на участках "Bus Lane" достигает 25%, и сокращает время проезда на 7 минут (при проезде автобуса по данному участку в часы пик в одном направлении от кольцевой развязки до ТРЦ "Азия парк" по специально выделенной полосе время проезда составляет – 15 мин., без неё – 22 мин.).

В связи с этим, для качественного и своевременного обслуживания пассажиров принято решение о повторном внедрении "Bus Lane" на данном участке.

Помимо беспрепятственного проезда общественного транспорта, проект "Bus Lane" позволяет обеспечить транспортный коридор для скорой помощи и пожарной техники. К примеру, с начала мая текущего года зафиксировано 69 сопровождений реанимобилей скорой помощи посредством интеллектуальной транспортной системы и проезда по выделенной полосе, что значительно сократило время их приезда.

На данный момент проект "Bus Lane" уже реализован на 22 участках дорог протяженностью 56,2 км. За счет внедрения выделенных полос сформирован транспортный каркас, охватывающий 14% маршрутной сети.