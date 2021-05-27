Президент Польши: Россия — ненормальная страна

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Грузию призвал "принуждать Россию выполнять нормы международного права", сообщает zakon.kz.

Об этом он сказал на брифинге в Тбилиси, потребовав, чтобы Россия вывела военных из Абхазии и Южной Осетии, где они размещены после войны в 2008 году, передает Dziennik Gazeta Prawna.

Россия — ненормальная страна, это страна-агрессор. президент Польши Анджей Дуда

По мнению польского лидера, действия Москвы на политической арене "требуют решительных действий со стороны международного сообщества". В связи с этим Дуда пообещал поднять вопрос об отношениях с Москвой на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ.

Ранее президент Польши, выступая на Дне конституции страны, назвал РФ "врагом свободы".

До этого Варшава назвала Россию виновной в "обострении отношений с международным сообществом".

Российский лидер Владимир Путин в ответ указывал западным политикам, что российская угроза является "выдумкой тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил,что Кремль считает неприемлемой риторику президента Польши.

Также высказались еще несколько российских политиков.

Заявление президента Польши аморально, прежде всего, перед своим народом, в семьях которого фашизм оставил неизгладимый след, и который был спасён советским солдатом. вице-спикер Госдумы Ирина Яровая

Президент Польши — это дешевая марионетка в руках американцев, и он будет говорить все что угодно, лишь бы получить очередную подачку Запада. замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа