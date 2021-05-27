Алексей Цой о летальных исходах, связи с вакцинацией и заниженной статистике

Глава Минздрава прокомментировал информацию о связи летальных исходов с вакцинацией и информацией о заниженной статистике смертности от COVID-19, пишет zakon.kz.

В интервью блогеру Нартаю Аралбайулы Алексей Цой прокомментировал информацию о связи четырех случаев летального исхода с получением прививки препаратом Спутник-V.

По словам Алексея Цоя, до пандемии ежедневно умирало от 12 человек от болезней сердца.

Сейчас говорят о четырех людях, скончавшихся после вакцинации. До коронавируса, ежедневно 5 человек умирало от инсульта, 7 от инфаркта. Так или иначе в силу различных причин граждане, к сожалению, умирают. Сейчас у нас около 2 млн. человек получили вакцину. И это число растет. Случаи смерти связывают с получением вакцины, потому что недавно ставили прививку. Такие случаи будут совпадать.

Каждый случай летального исхода расследуется в индивидуальном порядке, в том числе изучается вероятность взаимосвязи с получением вакцины, заявляет министр.

Люди умирают от различных причин. Есть хронические болезни, стрессовые состояния. Когда мы привьем половину населения, случаи совпадений могут быть. Но сейчас мы оцениваем сколько провакцинированных и сколько человек заболело коронавирусом.

По данным министра на сегодняшний день в стране из 2 млн. провакцинированных, уже после получения прививки заболело около 800 человек.

820 человек заболевших COVID-19 по стране. Уже после получения вакцины. Из 2 млн провакцинированных, что составляет 0, 04 %. Во-первых, все переболели в легкой форме. Из 100 человек 8 человек вообще могут не получить эффекта от прививки. Поэтому говорят эффективность вакцинации 92%. У человека может не выработаться иммунитет, у нас этот процент 0,04 %. Это очень хорошие показатели, то есть иммунизация работает

Алексей Цой заявляет, прямой связи четырех летальных случаев и получением вакцины не обнаружено.

На данный момент мы связи не видим. 30 стран сейчас вакцинируют препаратом Спутник, в том числе в самой РФ, где была изобретена вакцина. И там мы не видим таких данных. Если бы такое было, регуляторы в других странах обязательно бы отреагировали. Как это было по AstraZeneka. На данный момент работа ведется и не только в Казахстане. Многие страны параллельно используют эти вакцины. Поэтому на данный момент вакцина эффективна и безопасна.

Глава Минздрава прокомментировал Исследование Вашингтонского университета, в отчете которого Казахстан находится на 20 месте в мире по числу смертей от коронавируса. Авторы исследования считают, что в Казахстане всего скончались 81 696 человек, а власти некоторых стран, в том числе Казахстана намерено занижают число смертельных исходов.

Очень много различных институтов, исследований, которые строятся на прогнозировании, это все математические модели. То есть они не основаны на фактических цифрах, которые есть в стране. Они приводят прогнозные цифры, это как мы говорим оптимистические, реалистические, пессимистические прогнозы. Мы прогнозируем различные сценарии. Но наши данные подтверждены официальными данными

По данным бюро Нацстатистики в Казахстане в прошлом году скончалось на 29 тысяч человек больше, по сравнению с доковидным годом, приводит пример Алексей Цой.

Это не 80 тысяч, говоря о избыточной разнице заболеваний. Причем из них по коронавирусу около 6 тысяч человек скончалось, остальные это были наслоения. ВЫ помните, когда в прошлом году все силы были направлены на борьбу с коронавирусом и многие виды лечения других заболеваний были недоступны практически.

Министр заявляет, данные по всем летальным исходам в стране документируются и вносятся в единую базу, что исключает вероятность ошибок.

Прогнозные данные могут быть разные в разных исследованиях. Даже если смотреть по избыточной смертности, это 29 тысяч человек в нас в стране. Наши данные все подтверждены документально, подкреплены актами, сиятельствами о смерти. У нас каждый случай смерти фиксируется, регистрируется во всех информационных системах, реестр ведется пофамильно, по каждому умершему с присвоением кодировки смертности.

Как отмечает глава Минздрава, в опубликованном списке стран с заниженной статистикой присутствуют и развитые страны, к примеру Германия и Франция, по которым также делались прогнозные расчеты.