Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какая диета снижает риск летального исхода

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 00:43 Фото: pixabay
Ученые из Гарвардского университета провели исследование и пришли к выводу, что "экологичная" диета снижает риск преждевременного летального исхода на 33%, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, эксперты наблюдали за более чем 200 тыс. здоровых взрослых американцев в течение 34 лет. По словам исследователей, у людей, которые ели меньше мяса и больше растительной пищи, а также избегали переработанных продуктов, риск летального исхода был на 33% ниже. Также у них был ниже риск развития любого опасного для жизни хронического заболевания: рака, болезней легких и сердечно-сосудистых заболеваний.

Отмечается, что в диете самых строгих приверженцев "экологичной" диеты фрукты и овощи составляли половину ежедневного рациона. Белок в основном поступал из орехов, бобов и чечевицы. При этом они съедали менее 50 гр. яиц, рыбы, мяса и сахара в день. Соблюдение такой диеты снижает количество выбросов парниковых газов на 29% и позволяет использовать на 21% меньше удобрений по сравнению со средней диетой. Это делает ее полезной не только для людей, но и для планеты, отметили авторы исследования.

Ранее сообщалось, какое качество характера помогает мужчинам достичь долголетия.

Читайте также

игра
Новая вирусная игра захватила пользователей платформы Steam
Как продлить жизнь смартфона
Как продлить жизнь смартфона
исследование
Скорость вращения внутреннего ядра Земли замедлилась впервые за 40 лет
Елена Беляева
Интересное 2024 год Исследования
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
бараны, цены
Сколько стоит купить барана на Курбан айт в Казахстане
Открылся в Алматы
Новый аквапарк SANREMO RESORT&SPA открылся в Алматы
Курбан айт-2024: что принято делать и как правильно провести обряд жертвоприношения
Курбан айт-2024: что принято делать и как правильно провести обряд жертвоприношения
тенге, доллар, рубль
Каким будет курс доллара и рубля на следующей неделе
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: