Какая диета снижает риск летального исхода

Ученые из Гарвардского университета провели исследование и пришли к выводу, что "экологичная" диета снижает риск преждевременного летального исхода на 33%, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, эксперты наблюдали за более чем 200 тыс. здоровых взрослых американцев в течение 34 лет. По словам исследователей, у людей, которые ели меньше мяса и больше растительной пищи, а также избегали переработанных продуктов, риск летального исхода был на 33% ниже. Также у них был ниже риск развития любого опасного для жизни хронического заболевания: рака, болезней легких и сердечно-сосудистых заболеваний.

Отмечается, что в диете самых строгих приверженцев "экологичной" диеты фрукты и овощи составляли половину ежедневного рациона. Белок в основном поступал из орехов, бобов и чечевицы. При этом они съедали менее 50 гр. яиц, рыбы, мяса и сахара в день. Соблюдение такой диеты снижает количество выбросов парниковых газов на 29% и позволяет использовать на 21% меньше удобрений по сравнению со средней диетой. Это делает ее полезной не только для людей, но и для планеты, отметили авторы исследования.

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