Крупную партию героина пытались провести в Казахстан из России

Пограничники задержали особо крупную партию героина на Казахстанско-Российской границе, сообщает zakon.kz.

В автомобильном пункте пропуска "Сырым" (Западно-Казахстанская область) с использованием служебной собаки по кличке "Леди" в автомашине "Renault Magnum" под управлением гражданина КР "Т" выявлены спрятанные в задних колесах автомобиля пакеты с веществом бело-серого цвета со специфическим запахом общим весом 135 кг. 493 гр. 52 мг, - говорится в сообщении пресс-службы КНБ РК.

Задержанный и изъятое вещество переданы в ДКНБ по Западно-Казахстанской области для дальнейших процессуальных действий.

По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество является героином весом 39 кг. 341 гр. 77 мг. и гашишем весом 96 кг. 151 гр. 75 мг.

При проведении досмотра на пунктах пропуска служебные собаки являются незаменимыми помощниками.

Так в декабре прошлого года при помощи служебной собаки по кличке "Джек" на казахстанско-кыргызской границе была обнаружена крупная партия героина общим весом 60 кг. 370 гр.