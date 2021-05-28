В eGov появились пять услуг для казахстанцев за рубежом

В eGov.kz ввели пять услуг для казахстанцев, которые проживают за рубежом, передает zakon.kz.

В пресс-службе Министерства иностранных дел сообщили, что граждане Казахстана, проживающие за пределами страны, теперь могут подать документы на заключение или расторжение брака, регистрацию рождения, смерти и перемены имени, фамилии, отчества с помощью интернет-портала eGov.kz. При получении уведомления о регистрации актовой записи заявителю нужно получить готовое свидетельство в посольстве или консульстве Казахстана за рубежом. На сегодня данная возможность имеется в более чем 20 точках мира.

Услуги были реализованы АО "Национальные информационные технологии" и Министерством цифрового развития совместно с Министерством иностранных дел и Министерством юстиции РК.

Для регистрации заключения или расторжения брака на портале eGov.kz в разделе "Семья" нужно найти соответствующую услугу, заполнить поля и загрузить чек об оплате консульского сбора, далее подписать запрос с помощью ЭЦП или SMS-пароля. После этого в личный кабинет одного из супругов придет уведомление о необходимости согласования заявки. Он (она) должен заполнить необходимые поля и подписать запрос. Срок оказания услуги 1 месяц.

Чтобы зарегистрировать рождение ребенка за рубежом, пользователю нужно заполнить поля, загрузить запрашиваемые документы, чек об оплате консульского сбора и подписать запрос. Срок оказания услуги 3 рабочих дня. Для смены имени, фамилии, отчества нужно выполнить такие же действия, но срок составит 30 календарных дней.

При регистрации смерти нужно указать ИИН умершего, заполнить необходимые поля и подписать запрос. Услуга оказывается в течение 1 рабочего дня.