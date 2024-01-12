Смена фамилии, имени, отчества в Казахстане: как это сделать

Бывают случаи, когда человека не устраивают его имя, фамилия либо отчество. Может ли он поменять свое имя на другое? Куда для этого нужно обращаться? Ответы на эти вопросы – в материале Zakon.kz.

Заместитель руководителя Департамента юстиции города Алматы Сатхожина Зауреш рассказала, что в связи с внесением изменений и дополнений в Кодекс "О браке (супружестве) и семье" сведения, подлежащие изменению в связи с переменой имени, отчества, фамилии в соответствующих актовых записях о рождении, заключении или расторжении брака, вносятся на основании заключения о перемене ФИО.



При этом, как ранее, актовая запись о перемене ФИО не регистрируется и свидетельство о перемене имени, отчества, фамилии не выдается.

"Регистрирующими органами в подтверждение произведенной перемены имени, отчества, фамилии выдается соответствующее свидетельство о рождении, заключении и расторжении брака", – сказала она на брифинге в РСК.

Рассмотрение заявления о перемене имени, отчества, фамилии производится регистрирующим органом, загранучреждением Казахстана в соответствии с брачно-семейным законодательством Казахстана.

Заявление подают граждане старше 16 лет, для не достигших этого возраста требуется присутствие родителей.

"Перемена имени, отчества, фамилии производится регистрирующими органами по личному заявлению лица, достигшего шестнадцатилетнего возраста, желающего поменять имя и(или) отчества и(или) фамилию", – уточнила она.

Для перемены либо изменений, исправлений имени, отчества, фамилии нужно обратиться с заявлением в любой регистрирующий орган (РАГС) на территории РК, также можно обратиться в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" либо направить заявление в электронной форме через портал "электронного правительства".

После смены имени, отчества, фамилии, в течение месяца необходимо сменить удостоверение личности и паспорт.

По каким основаниям могут быть изменены фамилия, имя, отчество?

Неблагозвучность имени, отчества, фамилии;

трудность произношения имени, отчества, фамилии;

желание супруга (супруги) носить общую с супругой (супругом) фамилию, если при государственной регистрации брака (супружества) остались на добрачных фамилиях;

желание носить добрачную фамилию, если об этом не заявлено при расторжении брака (супружества);

желание носить фамилию, общую с детьми от предыдущего брака (супружества);

желание носить добрачную фамилию в случае смерти супруга;

желание носить общую с детьми фамилию в случае смерти супруга, и если заявитель был на добрачной фамилии;

желание носить имя и (или) фамилию, соответствующие избранной заявителем национальности одного из родителей (при разных национальностях родителей);

желание носить имя, фактически сложившееся в жизни, отличное от имени в документах;

желание носить добрачную фамилию, если при вступлении в брак (супружество) была принята фамилия супруга;

желание носить фамилию по имени отца или деда по национальным традициям;

желание носить фамилию и (или) отчество по фамилии и имени лица, фактически воспитавшего заявителя;

желание носить имя, отчество, фамилию, соответствующие выбранному полу, при хирургическом изменении пола.

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