Письмо о бомбе на борту Ryanair пришло уже после его разворота на Минск

Швейцарский провайдер Proton Technologies заявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair было отправлено через 24 минуты после получения экипажем информации об угрозе на борту и направлении борта в национальный аэропорт Минска, об этом пишет zakon.kz со ссылкой на bbc.com.

Компания Proton Technologies, предоставляющая услуги защищенной электронной почты, официально подтвердила, что письмо с угрозой, на которое ссылались власти Беларуси, было отправлено уже после разворота самолета на Минск.

В заявлении Proton Technologies подчёркивается, что компания поддержит руководство Евросоюза в проведении расследования инцидента, после получения официального запроса.

Мы не видели достойных доверия свидетельств того, что заявления (властей) Беларуси соответствуют действительности. Proton Technologies

Ранее Артем Сикорский, глава департамента авиации минтранса Беларуси сообщил о получении письма на английском языке от "солдатов ХАМАС" на электронную почту минского аэропорта .

В послании отправители требовали от Евросоюза отказаться от поддержки действий Израиля в секторе Газа и сообщили о якобы заложенной бомбе в самолете Ryanair, которую приведут в действие над Вильнюсом в случае невыполнения требований.

Фаузи Бархум, официальный представитель ХАМАС вскоре опроверг причастность движения к этой ситуации.

Мы не прибегаем к этим методам, которые могут быть делом рук неких подозрительных сторон, целью которых являются намерения демонизировать ХАМАС и навредить чувству всеобщего сострадания в отношении нашего палестинского народа и его законного сопротивления. Фаузи Бархум

26 мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что источник угрозы не имеет значения.

Напомним, белорусские диспетчеры сообщили экипажу о бомбе на борту самолета Ryanair, летевшего рейсом Афины –Вильнюс. После посадки авиаборта в аэропорту Минска был задержан летевший этим рейсом оппозиционный журналист Роман Протасевич, основатель телеграм-канала NEXTA, признанного в Беларуси экстремистским.