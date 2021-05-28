Пойдут ли казахстанские дети в школу 1 сентября

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов назвал условие для возвращения детей в школы, передает корреспондент zakon.kz.

Очень актуальный вопрос, но ответ будет таким: все зависит от санэпидситуации и от нас и нашего поведения, если нам удастся вакцинировать большую часть населения и если мы будем соблюдать все сантребования и ограничения, я считаю, что у нас все-таки получится в следующем учебном году уже с сентября открыть наши организации образования, и прежде всего, конечно, школы, - сказал Аймагамбетов.

При этом он добавил, что дети очень сильно скучают по школе, по своим друзьям, учителям.

Хотят поскорее вернуться в традиционный формат и наши педагоги, но в целом мы все хотим поскорее вернуться традиционный формат обучения. Но опять же это будет зависеть от всех нас, от всего общества. Но я надеюсь, что все-таки темпы вакцинации и противоэпидемиологические меры, которые сегодня предпринимает государство, дают нам основание надеяться, на то, что мы новый учебный год сможем открыть школы и вернутся в традиционный формат. Опять же это будет зависит от всех нас, - повторил министр.

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Оксана Скибан, Нур-Султан