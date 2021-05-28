МЧС показало процесс спасения туристов в горах Туркестанской области

В Туркестанской области 21 мая ушли в горы и пропали семеро туристов. Сегодня, 28 мая, троих нашли. МЧС РК показало видео спасения парней, передает zakon.kz.

Найденные три туриста успешно эвакуированы. Их состояние удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждаются. Двое из них 1999 г.р., и один 2000 г.р. По их словам, три дня назад они разделились на две группы, - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Сотрудники ДЧС Туркестанской области передали их родителям. Поиски остальных четверых пропавших продолжаются.

Как рассказали спасенные, три дня назад они разделились на три группы. Четверо ушли вниз по ущелью Угам.