Как быстро обогреть квартиру и сэкономить деньги на отоплении

Почему Казахстану нужно распрощаться с проверенной временем, но устаревшей системой теплоснабжения, кто за это должен платить и какую пользу это принесет потребителям, государству и окружающей среде рассказал порталу zakon.kz известный экономист, профессиональный энергетик, экс-глава АО "KEGOС" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) Асет Наурызбаев.

- Уже не первый год и даже не первое десятилетие идут тонны критики в адрес казахстанской системы теплоснабжения. Говорят, что она устаревшая, не гибкая, не эффективная. Вы согласны с этой критикой? Ведь со своей основной задачей – обеспечением населенных пунктов теплом она справляется.

- Если смотреть исторически, то создание централизованной системы теплоснабжения в свое время было очень прогрессивным решением. Потому что она позволила вынести угольные станции за черту города и из одного источника обогревать весь город. Но теперь условия изменились. В качестве топлива стало возможным использовать природный газ. Кроме того, появились новые технологии, позволяющие эффективно, безопасно, бесшумно производить тепло и электроэнергию даже в самом центре мегаполисов. Все это можно делать и в Казахстане.

Но это серьезное решение, которое требует сложных инженерных расчетов, финансовых вливаний и политической воли. Чтобы генерировать в городе тепло и электричество нужно проверить возможности газовых сетей. Это первоочередная задача. Вторая задача – протестировать тепловые сети на предмет того, справятся ли они с новой системой передачи энергии или потребуется их перенастройка или замена, сколько это будет стоить. Есть возможность генерировать тепло и прямо в домах. Но у нас такое если и делается, то по старинке: сначала нагревают воду, она течет по батареям, а батареи нагревают воздух. Но теперь вода стала лишним элементом, который замедляет обогрев помещений.

Современные системы же позволяют сразу нагревать воздух и гораздо быстрее. И точно также можно быстро отключить обогрев. Это огромный шаг на пути к энергосбережению и улучшению экологической обстановки. Во многих зарубежных странах, люди, уходя из дома, отключают отопление, и включают его по возвращении. Квартира нагревается за пять минут. А у нас в Казахстане даже если люди неделями не живут дома, отопление у них работает круглосуточно. Хотя кое-где установлены системы регулировки тепла. Но пока таких зданий очень мало.

- Что мешает Казахстану, в первую очередь его крупнейшим мегаполисам перейти на новую систему энергосбережения, чтобы не сжигать впустую тонны природных ресурсов, обогревая улицу, загрязняя воздух и ускоряя глобальное потепление?

- Технически это, разумеется, возможно. Но здесь потребуются серьезные инвестиции, заинтересованность государственных органов, наличие высококвалифицированных специалистов, менеджеров проектов, неизбежное повышение тарифов при переходе с угля на газ, и моральная готовность к этому потребителей. Хотя и сейчас, вообще говоря, в тарифы, например, алматинских тепловых сетей включена инвестиционная составляющая. И ее можно потратить либо на ремонт ветхой и малоэффективной инфраструктуры, либо на строительство новой системы теплоснабжения.

Недавно власти объявили о переводе ТЭЦ-2 в Алматы на газ, хотя были и другие варианты. Я поддерживаю это решение, хотя и не согласен с некоторыми частными моментами. Но это будет только первый этап, который нужно поскорее начать и закончить. Вторым этапом уже станет перестройка системы теплоснабжения в городе, внедрение индивидуальных систем теплорегулирования.

В каждом новом многоквартирном доме можно установить автономные котлы, которые будут заниматься раздачей теплого воздуха вместо воды. Или же водяные системы сделать более гибкими. Чтобы каждый потребитель мог регулировать объемы потребления, время отопления, температуру.

Это не очень дорого. Самое дешевое решение – поставить кран-регулятор. Подороже – автоматические системы, которые способны держать постоянную температуру. Но подобные устройства сейчас дешевеют очень быстро – спасибо Китаю. К сожалению, пока большинство наших граждан в этом не заинтересованы, так как не понимают, как можно экономить на отоплении. Им проще открывать окна, когда становится жарко.

Но вообще установка таких систем быстро окупается даже при нынешних тарифах. А когда тарифы поднимут, без таких термосистем вообще будет не обойтись. После перевода алматинской ТЭЦ-2 на газ отпускной тариф, по расчетам ТЭО реконструкции ТЭЦ-2 должен повыситься на 30 %. Но это не значит, что каждый потребитель будет платить на 30 % дороже. Благодаря энергосберегающим технологиям можно будет платить даже меньше.

- А как быть городам, в которых теплоэлектроцентрали работают на угле и не могут позволить себе перейти на газовое отопление?

- Там, где основным источником топлива остается уголь централизованная система отопления, конечно, лучше чем угольные котельные во дворах. Тем более, что сегодня существуют фильтры, очистные системы. Ну и сами жители, как уже было выше сказано, могут устанавливать индивидуальные системы терморегуляции, сокращая энергопотребление и тем самым способствуя экономии личных средств и энергоресурсов, улучшению атмосферного воздуха и снижению выбросов парниковых газов. Ведь производство и потребление энергии напрямую влияют на состояние окружающей среды.

- А вот в некоторых зарубежных странах отдельные предприятия и домохозяйства отказываются от центрального теплоснабжения и ставят себе на крыши солнечные панели, строят биогазовые станции во дворе, или еще каким-то образом переходят на ВИЭ. А у нас такое возможно? И нужно ли?

- К сожалению, в многоэтажных домах энергии солнца не хватает даже для нагревания воды, не говоря уже об отоплении всего дома. Но, тем не менее это очень перспективное направление, в котором нужно двигаться, уже пятиэтажки вполне могут обойтись без стороннего источника. В Алматы есть общественная группа экспертов, в которой я состою. И с прошлого года мы работали над проектом "ТЭЦ на карантин", где в теплое время года алматинские ТЭЦ будут останавливать свою работу, а горячая вода будет производиться за счет как раз-таки солнечной энергии. Сейчас параметры проекта проясняются, и скоро мы выйдем с предложениями.

- Казахстанцы часто жалуются, что, когда в городах заканчивается отопительный сезон из крана горячей воды начинает течь холодная. Кому-то приходится пропускать по 15-20 минут. А кому-то вообще бесполезно – все равно течет только холодная. Непонятно за что платят потребители? При этом в отопительный сезон из крана бьет просто кипяток, и очень сложно поймать комфортную температуру воды.

- Когда отключают отопление, меняется схема подачи горячей воды в дома. Летом горячая вода не идет на отопление и ее расход снижается примерно в 5-6 раз. И когда есть активный разбор горячей воды, то она быстро доходит до крана, а если нет разбора (ночью, например) то долго. Зимой же начинают работать теплообменники в домах, которые обеспечивают постоянную циркуляцию горячей воды.

Но сейчас важнее разобраться с решением проблемы с отсутствием горячей воды в теплое время. Если говорить за Алматы, то здесь, кроме вышеуказанного решения с солнечными нагревателями, есть и другие технические решения, эксперты об этом не раз говорили. Но руководство алматинских тепловых сетей не очень заинтересовано в улучшении качества своих услуг и внедрении каких-то инноваций в свою работу. Группой экспертов Гражданского Совета по тарифам пытаемся добиться от них создания рабочей группы, но пока безуспешно. Думаю, что здесь должна активнее подключаться общественность, граждане, которые хотят улучшить условия своей жизни.

Подготовил Данил Утюпин