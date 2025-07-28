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Экономика и бизнес

Исследование: как в Казахстане продать квартиру быстрее и эффективнее

Исследование: как в Казахстане продать квартиру быстрее и эффективнее, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 09:33 Фото: Zakon.kz
Рынок недвижимости Казахстана переживает непростые времена. Для многих казахстанцев жилье остается надежным способом инвестирования, однако продать квартиру становится сложнее. А купить ее – задача еще более трудная.

Разберемся, какие площадки помогут быстрее всего найти покупателя.

Если вы продаете квартиру на вторичном рынке, у вас есть несколько эффективных каналов: классифайды (например, OLX и Krisha.kz) и социальные сети.

В начале 2025 года был проведен эксперимент в Алматы: одно и то же объявление в качестве хозяев недвижимости разместили на трех популярных платформах: OLX, Instagram и Krisha.kz, чтобы выявить, какая площадка справится с задачей быстрее и эффективнее.

Дисклеймер: это пользовательский эксперимент, он не учитывает сезонность и коммерческие данные компаний, которые находятся под NDA.

Как проходил эксперимент?

Для чистоты эксперимента мы использовали одинаковый текст, фотографии и цену, а также протестировали платные инструменты продвижения на каждой платформе. Мы покупали продвижение на 7 дней, но сам эксперимент длился три дня. Вот сколько мы заплатили:

  • Instagram. Мы разместили объявление в одном из крупнейших пабликов по продаже недвижимости. Стоимость размещения – 1500 тенге, дополнительное продвижение здесь не предусмотрено.
  • OLX. Подача объявления бесплатная, но мы купили пакет продвижения "ТОП объявление" и поднятие вверх списка каждый день. Заплатили 1800 тенге.
  • Krisha.kz. Подать объявление можно бесплатно, но за семидневное продвижение объявления на площадке мы заплатили 7100 тенге. Купили целый пакет услуг: "ТОП", "Горячие" и покрасили объявление в зеленый цвет.

Результатом и показателем эффективности площадки будет являться желание потенциальных покупателей записаться на просмотр квартиры.

Результаты:

Через три дня мы сравнили показатели каждой площадки. Вот что получили:

  • Instagram. Публикация в паблике за три дня собрала 306 лайков, 24 комментария и 6 звонков от потенциальных покупателей, 5 из которых проявили интерес к просмотру квартиры. Стоимость за контакт: 125 тенге.
  • OLX. Общее количество просмотров объявления: 179. Всего за три дня мы получили 4 звонка и 2 сообщения, одно из которых было предложением о продвижении объявления. К сожалению, ни одной заявки на просмотр квартиры. Стоимость за контакт: 300 тенге.
  • Krisha.kz. Общее количество просмотров – 690, звонков – 28, сообщений внутри сайта и в стороннем мессенджере – 9. Из 37 заявок 33 человека пытались записаться на просмотр квартиры, и один покупатель предлагал приобрести квартиру за наличный расчет в тот же день. Стоимость за контакт: 191 тенге.

Аналитика:

Эксперимент показал, что на каждой площадке аудитория ведет себя по-разному:

  • Instagram имеет хорошие показатели стоимости за контакт и вовлеченности, на это указывают высокий интерес к контенту и дешевые контакты. Однако низкая конверсия в звонки и сообщения (3%) показывает, что, несмотря на вовлеченность аудитории, не все пользователи переходят к реальному действию – просмотру квартиры.
  • OLX показывает конверсию звонков (2.23%), что указывает на реальный интерес к просмотрам квартир. Но при этом дает меньше вовлеченности и звонков, а также не так много взаимодействий.
  • Krisha.kz демонстрирует более высокий уровень конверсии в звонки (28 звонков с запросом на показ квартиры – 6%). Это означает, что платформа не только привлекает пользователей, но и помогает заинтересованным пользователям перейти к действию – просмотру квартиры.

Самая низкая стоимость за контакт – в Instagram, но продать квартиру на этой площадке мы не смогли. 6 звонков – не гарантия продаж. Поэтому важно учесть, что для получения аналогичного OLX и Krisha.kz охвата нужно подать объявление в несколько пабликов сразу. Каждый пост – платный, а аудитория этих пабликов может сильно пересекаться, так как искатели недвижимости обычно подписываются на все доступные аккаунты по этой тематике.

Хозяин недвижимости может опубликовать пост о продаже квартиры на своей странице. Но если у него нет большого количества подписчиков, и он не хочет вкладываться в таргетированную рекламу, то можно рассчитывать только на "сарафанное радио" – продажу квартиры знакомым.

В Instagram размещение только платное, поэтому сложно судить об эффективности такого инструмента.
В то же время на Krisha.kz и OLX объявление можно подать бесплатно.

В итоге эксперимент показал, что все три площадки – OLX, Krisha.kz и Instagram – имеют свои сильные и слабые стороны. Krisha.kz привлекла больше всего заявок на просмотр, однако это потребовало вложений в продвижение. OLX показал наименьшую активность пользователей, но даже без большого числа откликов присутствовали потенциальные покупатели. Между тем Instagram оказался эффективным с точки зрения стоимости контакта и вовлеченности, но не дал высокой конверсии в реальные показы. 

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Айсулу Омарова
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