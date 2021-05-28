Две станции метро запустят в Алматы до конца года

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел выездное рабочее совещание по вопросам строительства второго пускового комплекса и станций "Сарыарка" и "Достык", сообщает zakon.kz.

Аким мегаполиса проверил, как идет работа по благоустройству станций, укладке путей и проходке тоннелей. Сагинтаев поручил оперативно решать возникающие вопросы и объединить усилия для того, чтобы завершить эту масштабную стройку, которая имеет важное значение не только для города, но и страны. В ходе выездного совещания подрядчики сообщили, что технический запуск второго пускового комплекса и двух станций планируется обеспечить до конца года. пресс-служба акимата Алматы

Второй пусковой комплекс второй очереди первой линии метрополитена расположен под пр. Абая, в западном направлении от пр. Алтынсарина до ул. Яссауи. Комплекс состоит из перегонных тоннелей и двух станций "Сарыарка" – пилонного типа глубокого заложения и "Достык" – мелкого заложения. Общая готовность проекта порядка 80%.

На сегодняшний день на ст. "Сарыарка" предстоит завершить отделочные работы, благоустройство и прокладку инженерных сетей. Станция относится к виду "глубокого заложения", пилонного типа и состоит из одного вестибюля и двух входных групп. На станции предусмотрено два лифта и восемь эскалаторов.

На ст. "Достык" также предстоит завершить отделку, благоустройство и прокладку инженерных сетей. Станция мелкого заложения колонного типа состоит из двух вестибюлей и шести входных групп.

По расчетам специалистов, после ввода в эксплуатацию второго пускового комплекса количество ежедневного пассажиропотока составит порядка 85 тыс. человек. Таким образом, значительно возрастет объем пассажирских перевозок в метрополитене и многократно разгрузится пр. Абая.