В честь казахского композитора назвали улицу в Китае

В Гуанчжоу назвали улицу в честь казахского композитора Бахытжана Байкадамова, сообщает zakon.kz.

Также был установлен памятник.

В Гуанчжоу, увековечили память нашего папы-композитора Бахытжана Байкадамова. В его честь названа одна из улиц и установлен памятник. Во время Великой Отечественной войны папа спас великого китайского композитора Си Син Хая, - написала на своей странице в Facebook дочь композитора Алуа Байкадамова.

Бахытжан Байкадамов — казахский композитор, заслуженный деятель искусств Казахской ССР. Он внес большой вклад в развитие жанра хоровой песни в Казахстане. Наиболее значительным является произведение "За мир", в котором найдены оригинальные приемы национальной хоровой полифонии. Байкадамов организовал эстрадный ансамбль "Айгуль". Его имя носит Казахская хоровая капелла.