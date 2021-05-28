Приказом Верховного муфтия РК Наурызбая Хаджи Таганулы назначен новый главный имам Алматы, сообщает zakon.kz.

Приказ Верховного муфтия о назначении главным имамом города Алматы озвучил наиб-муфтий Ершат Онгаров. Муфтий передал слова благодарности и наилучшие пожелания Еркинбеку Шокаю, который ранее занимал эту должность.

Новый имам Алматы Толеби Оспан был до этого главным имамом Актюбинской области. Он родился в 1981 году.

Учился в Исламском институте Алматы. В 2005 году окончил в ЮКО филологический факультет, в 2013 году - Египетский университет исламской культуры «Нур-Мубарак» в Алматы. . Прошел курсы обучения имамов в Турции.

В разные года занимал должности, начиная от главного имама с. Кызыл-Кайрат Талгарского района Алматинской области до заместителя муфтия, наиб-имама в двух мечетях в Нур-Султане. С 2016 года был главным имамом Актюбинской области и областной центральной мечети ′′ Nur Century ′′.

Является членом Союза журналистов РК.

Женат, имеет трех дочерей и сына.