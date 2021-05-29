Более 2 млн 98 тысяч казахстанцев вакцинировались от COVID-19

На 29 мая в Казахстане провакцинировано 2 098 481 человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 29 мая.

На 29 мая лечение от КВИ продолжают получать 29 171 человека (28 595 КВИ+ и 576 КВИ-), из них в стационарах находится – 10 891 пациента, на амбулаторном уровне – 18 279 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 638 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 162 пациента,

• на аппарате ИВЛ – 108 пациент.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 29 мая 2021 года

27.05.2021 г. зафиксировано 96 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 7 летальных исходов и 90 человек выздоровели.



Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 55120, летальных случаев - 902, выздоровевших - 51186.