В проливе Босфор остановили движение из-за аварии на нефтеналивном танкере

Администрация пролива Босфор в Стамбуле приостановила движение из-за аварии на нефтеналивном танкере RAVA в районе Стамбула, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По данным турецкой газеты Sabah, 249-метровый танкер КФМФ следовал через пролив в сопровождении буксира береговой охраны. В какой-то момент у него отказали двигатели, и судно начало относить к берегу.

Танкер перекрыл движение по проливу в обе стороны.

Чтобы избежать столкновения, к танкеру выслали несколько катеров береговой охраны, которые с помощью тросов смогли его остановить в 300 метрах от береговой линии стамбульского района Йеникей. Из соображений безопасности движение через пролив приостановили, сейчас к аварийному судну направлены дополнительные буксиры и спасательные суда.

Остановить танкер помогли буксиры Главного управления береговой безопасности.