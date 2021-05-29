Город Тараз обретает свой неповторимый стиль

Тараз — древний город с богатой историей, чей архитектурный облик с каждым годом не перестает изумлять жителей и гостей города. Масштабные работы начались по преображению облика областного центра. Один из ярких примеров – реконструкция этно-исторического комплекса "Тектурмас", сообщает zakon.kz.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев посетил этно-исторический комплекс и ознакомился с ходом работ.

Набережная вдоль реки Талас пользуется популярностью среди горожан и гостей города. Несомненно, образ великих западно-тюркских каганов в комплексе, построенном для развития этнографического туризма, имеет глубокое историческое значение. Украшает комплекс и памятник Аулие-ата.

Средневековая крепость также считается одним из уникальных объектов.

Работы по реконструкции этнокультурного комплекса "Древний Тараз", этно-исторического комплекса "Тектурмас" начались в 2018 году под руководством тогдашнего главы региона Аскара Исабекулы. После первого этапа мы сразу же приступили ко второму. Дальше уже начнется третьи этап. Этот комплекс расскажет жителям и гостям об истории Великого Шелкового пути, Казахского ханства, про исторические битвы, важные события за годы независимости.

Будут созданы все условия для пеших прогулок горожан. Самое главное, конечно, - передать нашу историю будущим поколениям, - сказал аким области Бердибек Сапарбаев.

Протяженность набережной составляет 1423 метра, высота крепости 220 метров. Первое, что бросается в глаза при входе в комплекс стена, которую украсили искусственными камнями, древнетюркскими надписями и петроглифами. От входа до набережной установлены 86 деревянных ступенек, освещенных яркими огнями.

Для развития туризма есть огромный потенциал, и наша главная задача - его максимально использовать. Для этого нам необходимо привести в порядок исторические памятники священной аулиеатинской земли и показать их, во-первых, жамбылцам, а во-вторых, гостям из других регионов. В этом году наша страна празднует 30-летие Независимости. В связи с этим в нашем регионе реализуется множество проектов. Важно, чтобы юбилей отличали не только пышные мероприятия, но и добрые дела, которые будут призывать людей к единству, солидарности и дружбе. К примеру, с прошлого года в нашей области реализуется проект "Асарлатып үй салу". Основная цель - объединить людей всех возрастов и самых разных национальностей, живущих в сельской местности, и обеспечить жильем малообеспеченных многодетных семей. В прошлом году мы построили 99 домов. В этот году работы по проекту продолжились. Планируем построить 170-180 домов, - сказал глава региона.

Аким области отметил, что есть еще один проект, который требует особого внимания - "Жомарт түлек". Цель данного проекта – собрать всех успешных, известных выпускников школ, призвать их внести свой вклад в развитие своей малой Родины, решение социальных проблем. Их жизненный путь должен стать примером для подрастающего поколения.

К 30-летию Независимости реализуется проект - "Таразға тарту". Город Тараз должен стать центром туризма Жамбылской области. Для этого нам нужно всесторонне развивать древний город. Нужно обращать внимание не только на его историческое, но и на культурное развитие. Такую цель и преследует проект "Таразға тарту". В рамках проекта благоустраиваются и модернизируются парки и скверы в областном центре. Привлечены спонсоры, районные отделы, областные управления и все неравнодушные жамбылцы. Большая часть работ завершится до Дня Независимости, - сказал Бердибек Сапарбаев.

Глава региона рассказал также о том, что по поручению Главы государства были построены монументы "Қазақ халқына мың алғыс", "Біз біргеміз". Он отметил, что без внимания не останется и караван-сарай "Төрткүл". Бердибек Сапарбаев уверен, что туризм будет развиваться за счет притока гостей к памятникам и достопримечательностям.