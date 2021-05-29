Задержан начальник военного госпиталя Семея Дулат Курметов, сообщает zakon.kz.
29 мая правоохранительными органами был задержан начальник военного госпиталя города Семей подполковник медицинской службы Дулат Курметов. Остальная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, - сообщил представитель Министерства обороны РК Гани Нусипов.
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