Задержан начальник военного госпиталя Семея

29 мая 2021, 15:49
Фото: ehonews.kz

Задержан начальник военного госпиталя Семея Дулат Курметов, сообщает zakon.kz.

29 мая правоохранительными органами был задержан начальник военного госпиталя города Семей подполковник медицинской службы Дулат Курметов. Остальная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, - сообщил представитель Министерства обороны РК Гани Нусипов.

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