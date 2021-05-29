Кыргызстан вернет Казахстану электроэнергию

28 мая в Бишкеке прошли встречи вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов ресурсов РК Серика Кожаниязова с руководством нескольких министерств Кыргызстана. По итогам встреч достигнуты ряд договоренностей, сообщает zakon.kz.

Во время переговоров с руководством министерства энергетики КР стороны согласовали сроки и объемы возврата кыргызской стороной Казахстану полученной по товарообмену электроэнергии и эквивалентных объемов воды. пресс-служба МЭГПР РК

В ведомстве напомнили, что в марте текущего года Казахстан, согласно договоренности на уровне глав государств, поставил Кыргызстану 900 млн кВт/ч электроэнергии.

При этом Кыргызстан должен в течение трех летних месяцев ближайших трех лет возвращать из этого объема по 300 млн кВт/ч электроэнергии и осуществлять дополнительные попуски воды с Токтогулского водохранилища по 330 млн куб. м, то есть в течение июня-августа ежегодно, до 2023 года включительно. пресс-служба МЭГПР РК

Согласно графику, возврат начинается с 1 июня 2021 года.

Сторонами согласовано, что в течение июня этого года кыргызская сторона вернет Казахстану 70 млн кВт/ч электроэнергии и осуществит дополнительные попуски воды из Токтогулского водохранилища в объеме 77 млн куб. м. Соответствующий протокол согласовали с казахстанской стороны АО "KEGOC" и АО "Самрук-Энерго". пресс-служба МЭГПР РК

Кроме того, сегодня вице-министр экологии Серик Кожаниязов в рамках официального визита заместителя премьер-министра РК - министра иностранных дел РК Мухатар Тлеуберды принял участие во встрече министров иностранных дел Казахстана и Кыргызстана. На встрече был обсужден широкий круг вопросов, в том числе обеспечение аграриев Казахстана поливной водой в течение вегетационного периода текущего года.

Также Кожаниязов провел переговоры с министром сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызстана о графиках пропуска воды по бассейну реки Шу.

Через Георгиевский магистральный канал в настоящее время вода поступает в объеме от 9,8 кубометров в секунду до 11 куб/сек. На встрече была достигнута договоренность о том, что кыргызская сторона теперь будет пропускать через Георгиевский магистральный канал стабильно 12 куб/сек. В случае улучшения водной ситуации по реке Шу, объемы будут увеличены. пресс-служба МЭГПР РК