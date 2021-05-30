"Белавиа" заявила, что не будет летать в Крым

Белорусская авиакомпания "Белавиа" пока не планирует выполнять рейсы в Крым, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Должно быть политическое признание Крыма как часть России. Будет политическое решение – будем смотреть, - пояснил в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" заявил генеральный директор предприятия Игорь Чергинец.

Как отметил Чергинц, когда Крым принадлежал Украине, авиакомпания летала туда с перерывами. Приостановка рейсов обосновывалась коммерческими вопросами, уточнил он.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Белавиа" из-за санкций западных стран будет наращивать полеты в СНГ.

Ранее по итогам переговоров глав двух государств Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о возможности полетов "Белавиа" в Крым не поднимался, и этот вопрос нужно задавать белорусской авиакомпании.