Охранные организации для безопасности школ вооружат огнестрельным оружием - МВД

Дополнительные квалификационные требования будут у частных охранных организаций будет для обеспечения безопасности в школах Казахстана, сообщили в МВД, передает корреспондент zakon.kz.

В соответствии с ведомственными требованиями МВД, охранники частных охранных организаций (далее - ЧОО — прим.) при приеме на работу обязаны проходить первоначальную подготовку и ежегодные курсы повышения квалификации в специализированных учебных центрах, — сообщили в министерстве в ответ на запрос редакции.

Отмечается, что в целях обеспечения охраны объектов уязвимых в террористическом отношении для ЧОО утверждены дополнительные квалификационные требования.

Так, например, утверждено наличие средств радиосвязи, служебного, в том числе огнестрельного оружия и не менее двух мобильных групп, обеспечивающих выезд на сигналы "Тревога", поступающих с охраняемых объектов.

В ведомстве сообщают, что реализация мер по организации антитеррористической защиты, порядка действий учащихся и педагогов при возникновении кризисной ситуации, а также проект Дорожной карты по обеспечению организаций образования системой безопасности в определенной степени будет способствовать повышению безопасности школьников.

В частности, в министерстве напомнили, что стандарты и требования к оснащению организаций дошкольного и среднего образования системами видеонаблюдения утверждены совместным приказом МВД и МОН.

Основные усилия полиции направлены на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. К местам расположения объектов образования максимально приближены маршруты патрулирования комплексных сил полиции, — заключили в МВД.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан