За сутки 27 человек скончались от коронавируса и пневмонии в Казахстане

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 30 мая, сообщает zakon.kz.

На 30 мая лечение от КВИ продолжают получать 28 254 человека (27 664 КВИ+ и 590 КВИ-), из них в стационарах находится – 10 843 пациента, на амбулаторном уровне – 17 411 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 679 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 150 пациента,

• на аппарате ИВЛ – 103 пациент.

За сутки 27 казахстанцев скончались от коронавируса и пневмонии, из них 21 (КВИ+) и 6 (КВИ-). Всего с 13 марта зарегистрировано 3935 случаев с летальным исходом.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 30 мая 2021 года

28.05.2021 г. зафиксировано 105 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 85 человек выздоровели.



Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 55225, летальных случаев - 908, выздоровевших - 51271.