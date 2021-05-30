Дождь с грозой, град и сильная жара: погода в Казахстане на 31 мая

Прогноз погоды на 31 мая предоставили казахстанские синоптики, сообщает zakon.kz.

На большую часть территории РК будет влиять обширный циклон, с атмосферными фронтальными разделами местами пройдут дожди с грозами. Лишь на востоке под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, на юге – пыльная буря, возможен град. РГП "Казгидромет"

В Жамбылской области местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможно выпадение града.

В Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с, днем в горных районах – гроза.

Утром и днем в Кызылординской области местами ожидаются гроза, пыльная буря, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Акмолинской, Мангистауской, Актюбинской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, в Акмолинской области возможен град.

В Костанайской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается гроза, днем – усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской, днем в Северо-Казахстанской области – шквал, возможен град.

В Павлодарской области местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается гроза, в Западно-Казахстанской области возможен град.

Днем на большей части Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, местами Костанайской, на юге Карагандинской областей ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Актюбинской, Атырауской, на большей части Жамбылской, Карагандинской, местами в Алматинской, Восточно-Казахстанской, в отдельных районах Туркестанской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, на юге Северо-Казахстанской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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