Почему Головкин выбрал "бумажного чемпиона"

Названа главная причина выбора Геннадием Головкиным "бумажного чемпиона", передает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Головкин против Мураты - поединок на уровне бизнеса. GGG получит большие деньги из Японии, выбрав этот бой вместо того, который интересует американских поклонников бокса. Мурата уже дважды проиграл - Робу Бранту и Хассану Н’Даму Н’Жикаму, и японец очень ограничен как боец. Мурата - это тот, кого вы называете "бумажным чемпионом". эксперт Boxingnews24.com Аллан Фокс

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Ранее появилась информация о договоренности Головкина с Муратой провести объединительный поединок 28 декабря в Токио.

GGG принадлежат титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, а Мурата является суперчемпионом WBA.