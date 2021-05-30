В Казахстане вакцинированным будут выдавать бумажные справки

30 мая 2021, 22:15
Фото: pixabay.com

В Казахстане будут выдавать справки в бумажном виде после вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Это предусмотрено постановлением главного государственного санитарного врача РК Ерлана Киясова "О внесении дополнений в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 27 января 2021 года №3", которое он подписал 30 мая.

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Согласно документу, приложение 1 к ПГГСВ №3 санврач РК поручил дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:

16-1. Медицинские организации, задействованные в проведении вакцинации против КВИ:

1) выдают справку о вакцинации против КВИ, проведенной в Республике Казахстан, гражданам Республики Казахстан по требованию на бумажном носителе по форме, согласно приложению 5 к настоящим Методическим рекомендациям, с 1 июня 2021 года;

2) выдают справку о вакцинации против КВИ, проведенной в Республике Казахстан, иностранным гражданам по требованию на бумажном носителе по форме, согласно приложению 5 к настоящим Методическим рекомендациям, c 1 июня 2021 года;

3) организовывает проведение вакцинации против КВИ лицам с ограниченными возможностями из числа инвалидов с выездом на дом.


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