В Казахстане вакцинированным будут выдавать бумажные справки

В Казахстане будут выдавать справки в бумажном виде после вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Это предусмотрено постановлением главного государственного санитарного врача РК Ерлана Киясова "О внесении дополнений в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 27 января 2021 года №3", которое он подписал 30 мая.

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Согласно документу, приложение 1 к ПГГСВ №3 санврач РК поручил дополнить пунктом 16-1 следующего содержания: