Екатеринбургского стрелка задержали

30 мая 2021, 23:50
Фото: © Донат Сорокин/ТАСС

Взрыв раздался возле дома в Екатеринбурге, где мужчина открыл стрельбу, сообщает zakon.kz.

Как передает корреспондент ТАСС с места, был слышен звук взрыва, из окна дома, где идет стрельба, виден дым.

Позднее агентству в правоохранительных органах подтвердили, что устроившего стрельбу мужчину задержали.

В Екатеринбурге задержан подозреваемый в покушении на убийство ребенка и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 317 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов"). пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области

Как уточнил агентству руководитель пресс-службы ГУ МВД по области Валерий Горелых, операция завершена.

В ближайшее время он будет доставлен на допрос, - сказал он.

Ранее стало известно, что в микрорайоне Химмаш Екатеринбурга мужчина открыл стрельбу по прохожим, в результате которой ранения получили девочка и сотрудник Росгвардии. Стрелявший никаких требований не выдвигал. По предварительной информации, стрельбу открыл бывший сотрудник полиции. Предположительно, он стрелял из охотничьего ружья, зарегистрированного на него.


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