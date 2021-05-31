Змеи заползают в дома шымкентцев

Жителей Шымкента предупреждают об опасной активности змей, сообщает zakon.kz.

По данным издания Отырар, спасатели поймали двух змей в частном доме.

С середины апреля по конец мая у змей длится процесс спаривания. В этот период они наиболее опасны и проявляют наибольшую агрессию, - говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что при встрече со змеей не нужно пытаться ее идентифицировать.

Необходимо отойти от нее на 1,5 – 2 метра, в таком случая змея не будет бросаться на человека.

В случае, если вас укусила змея, нужно в первую очередь – занять горизонтальное положение и как меньше двигаться. Не пытаться самостоятельно удалить яд из раны, не перетягивать жгутом место укуса, так как это может нанести негативные последствия человеку. Выпить антигистаминные препараты, пить много воды и как можно быстрее доставить человека в больницу, - уточнили специалисты.