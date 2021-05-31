Скандал из-за ручной клади произошел на борту самолета в Алматы 

В пресс-службе FlyArystan объяснили причину снятия с рейса пассажира, сообщает zakon.kz.

30 мая был задержан рейс КС 7055, направлявшийся из Алматы в Нур-Султан.

Пассажира дважды предупреждали (во время регистрации и во время процедуры посадки на борт) о том, что он не будет допущен на рейс, если не объединит свою ручную кладь, так как, согласно правилам перевозок, на борт допускаются пассажиры с одной единицей ручной клади. Но так как пассажир не последовал требованиям сотрудников авиакомпании, ему отказали при входе на борт самолета. Пассажир проявил агрессию и, толкнув сотрудника, зашел на борт, - сообщили в компании.

Компании очень жаль, что остальным пассажирам пришлось испытать неудобства из-за данного происшествия.

В случаях несоблюдения правил авиакомпании, мы вынуждены следовать процедурам авиационной безопасности и при снятии пассажира с борта воздушного судна производить повторный предполетной досмотр воздушного судна и пассажиров, - рассказали в пресс-службе.