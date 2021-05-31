Какие изменения ждут казахстанцев в июне

Информацию об изменениях, которые произойдут в казахстанском законодательстве с июня 2021 года, подготовила информационная система "Параграф", передает zakon.kz.
С 1 июня вакцинированным будут выдавать справки на бумажном носителе, лицам с ограниченными возможностями из числа инвалидов вакцинацию организуют с выездом на дом.
Для получения социальной помощи в период обучения гражданам придется представить оригиналы.:
Ранее требовались только копии этих документов.
Непредставление документа, удостоверяющего личность клиента является основанием для отказа в совершении обменной операции.
Персональные данные пациента будут включать в электронные информационные ресурсы субъектов здравоохранения при оказании дистанционных медицинских услуг.
Минздрав утвердил Казахстанский национальный лекарственный формуляр, в котором содержится информация о торговом наименовании, лекарственной форме, дозировке, объеме и регистрационном удостоверении лекарственных средств.
Документом, подтверждающим трудовую деятельность обучаемого во время прохождения производственной практики, станет договор о дуальном обучении.
Расходы предприятий при дуальном обучении будут возмещаться в соответствии с Методикой подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, а также высшего и послевузовского образования с учетом кредитной технологии обучения.
Экспертизу типовых учебных планов и учебных программ будет проводить экспертная группа, в состав которой войдут педагоги, прошедшие обучающие курсы, имеющие стаж работы по специальности не менее 10 лет, квалификационную категорию "педагог-исследователь" или "педагог-мастер", и из числа ученых, имеющих степень доктора или кандидата наук, степень доктора философии (PhD) /доктора по профилю.
К проведению экспертизы привлекаются также победители республиканских конкурсов "Лучший преподаватель", "Лучший педагог", обладатели национальной премии "Учитель Казахстана".
МОН внес изменения в Правила по формированию, использованию и сохранению фонда библиотек государственных организаций образования.
В качестве учебной и учебно-методической литературы на электронных носителях считаются следующие материалы:
Согласно поправкам в Конституционный закон о выборах, графа "Против всех" добавится в избирательных бюллетенях всех уровней, снижается порог прохождения политических партий при выборах в Мажилис Парламента и маслихаты – с 7% до 5%.
Законом закрепляется проведение прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков сельских округов.
Также внесены изменения в ряд сопутствующих законов. Так, полномочия избранного акима города районного значения, села, поселка, сельского округа начинаются с момента его регистрации территориальной избирательной комиссией.
Оценщиков обязали предоставлять информацию о своей деятельности согласно новой форме. Форма заполняется палатой оценщиков и предоставляется в Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК.
Кредитные истории казахстанцев, погасивших кредиты и не имеющих задолженностей, будут храниться не 10 лет, а 5.
Введен запрет коллекторам на взаимодействие с должниками с чужих телефонных номеров.
Микрофинансовая организация при размещении рекламы, содержащей информацию о величинах вознаграждения по микрокредиту, обязана указывать годовую эффективную ставку вознаграждения.
Заявка для выдачи ходатайства на получение инвесторской визы для нерезидентов РК, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории РК, подается заявителем на Портал.
К ней достаточно приложить электронные копии подтверждающих документов.
Ранее подать заявку можно было также через госкорпорацию "Правительство для граждан", а для сверки надо было предоставить оригиналы документов.
Произошли изменения в порядке оформления талона о прохождении государственного контроля на границе.
На основании данного талона определяется дата пересечения товаром Государственной границы РК, что в свою очередь влияет на определение даты принятия налогоплательщиком на учет импортированных товаров.
В частности, уточнено, что в случае если товар принадлежит нескольким налогоплательщикам, перевозчик или лицо, ответственное за товар, оригинал талона передает налогоплательщику при первой доставке товара, остальным налогоплательщикам передает копии талона.
Изменена Методика расчета платы за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования или утилизации отходов.
Теперь производители и импортеры продукции (товаров) в упаковке для исчисления суммы платы вправе использовать информацию из справочника усредненных показателей массы единиц упаковки продукции или продукции, предусмотренных в перечне продукции, на которую распространяются расширенные обязательств производителей (импортеров).
Сам Справочник добавлен в Методику.
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