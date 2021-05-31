ЧП на Чарыне. Стало известно о состоянии спасенной девочки

В детской больнице Алматы рассказали о состоянии 11-летней школьницы, которую спасли на Чарынском каньоне, передает zakon.kz.

Ребенок госпитализирован в отделение нейрохирургии с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сочетанная травма, множественные ушибы верхних, нижних конечностей, переохлаждение средней степени тяжести. На сегодня состояние стабильное, ребенок получает лечение по протоколу. Множественные ссадины верхних и нижних конечностей, кости целые, - рассказала заместитель главного врача детской больницы Алуа Жексенова.

Она отметила, что как только состояние девочки стабилизируется - с ней будут работать психологи.

29 мая на Чарынском каньоне произошел грязе-селевой выброс. Погибли двое. Ими оказались учитель и ученица. Пострадали шестеро, четверо из них госпитализированы.

В ходе происшествия пропала 11-летняя школьница. Ее нашли накануне и доставили в больницу Алматы.

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