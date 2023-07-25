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Стало известно о состоянии девочки, сбитой большегрузом на барахолке в Алматы

авто Фото: Zakon.kz
Врачи рассказали о состоянии 15-летней девочки-подростка, попавшей под колеса большегруза на барахолке в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, она поступила в экстренном порядке в Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы.

"Ребенок получил травму при ДТП: девочка была сбита грузовым автомобилем, когда переходила дорогу, по улице Северное кольцо, в результате удара девочка отлетела на несколько метров и ударилась головой об асфальт. В условиях приемного отделения проведены клинико-лабораторные исследования и консультации специалистов". Пресс-служба УОЗ Алматы

Согласно информации врачей, диагноз:

  • закрытая черепно-мозговая травма;
  • сотрясение головного мозга;
  • ушиб мягких тканей, подкожная гематома теменно-затылочной области слева;
  • ушибленная ссадина области коленного сустава справа, локтевого сустава слева, кисти рук справа;
  • ушиб мягких тканей бедра справа.

Девочка госпитализирована в отделение нейрохирургии ЦДНМП.

Ранее сообщалось, что днем 25 июля девочка попала под колеса грузовика на барахолке в Алматы: семья с детьми перебегала дорогу в неположенном месте.

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Елена Беляева
Алматинская область Алматы
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