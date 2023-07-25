Стало известно о состоянии девочки, сбитой большегрузом на барахолке в Алматы

Врачи рассказали о состоянии 15-летней девочки-подростка, попавшей под колеса большегруза на барахолке в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, она поступила в экстренном порядке в Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы.

"Ребенок получил травму при ДТП: девочка была сбита грузовым автомобилем, когда переходила дорогу, по улице Северное кольцо, в результате удара девочка отлетела на несколько метров и ударилась головой об асфальт. В условиях приемного отделения проведены клинико-лабораторные исследования и консультации специалистов". Пресс-служба УОЗ Алматы

Согласно информации врачей, диагноз:

закрытая черепно-мозговая травма;

сотрясение головного мозга;

ушиб мягких тканей, подкожная гематома теменно-затылочной области слева;

ушибленная ссадина области коленного сустава справа, локтевого сустава слева, кисти рук справа;

ушиб мягких тканей бедра справа.

Девочка госпитализирована в отделение нейрохирургии ЦДНМП.

Ранее сообщалось, что днем 25 июля девочка попала под колеса грузовика на барахолке в Алматы: семья с детьми перебегала дорогу в неположенном месте.