Токаев выступит с видеообращением на закрытии 74-й сессии ВОЗ

Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступит с видеообращением на закрытии 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, передает zakon.kz.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства, Берик Уали.

Мероприятие, в котором принимают участие делегации из всех 194 государств-членов Всемирной организации здравоохранения, проходит с 24 мая по 1 июня. Основная тема сессии "Окончание текущей пандемии и предотвращение следующей: совместное построение более здравого, безопасного и честного мира".

Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на сайте ВОЗ.