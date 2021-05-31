Завтра Алматы будет в "желтой" зоне - Бекшин дал прогноз

Алматы все еще в "красной" зоне, но по словам главного санврача Алматы, "очень близко подошел к "желтой", сообщает zakon.kz.

Алишер Еликбаев опубликовал в сториз своего Instagram разговор с Жандарбеком Бекшиным, где тот пообещал, что Алматы завтра должен перейти в "желтую" зону.

По его словам, надо будет "продержаться" семь дней, после чего, Алматы, с большой долей вероятности, перейдет уже в "зеленую" зону.

На сегодня провакцинированы 16% населения. главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин