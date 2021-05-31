Казахстанские дальнобойщики протестуют против платных трасс

Вторые сутки на западе Казахстана протестуют дальнобойщики. В Актобе, Актау и Уральске водители большегрузов протестуют против платных трасс, сообщает zakon.kz.

Они убеждены, что 25 тенге за километр – неоправданная цена для разбитых дорог, передает КТК.

Началось все в Актюбинской области. Десятки водителей встали у обочины посреди степи. Таким образом они объединились против платного проезда.

Эта дорога вообще ужасная. Дорожники не работают. Именно наши, актюбинские. Трассы разбитые. Зимой не чистят, с гололедом не борются. За что нам, интересно, платить?!

Тем же вопросом задались и уральские дальнобойщики. В ЗКО платными планируют сделать три участка трасс по направлениям на Саратов, Самару и Актобе. Но отдавать по 25 тенге за километр, считают водители, там не за что. Их не устраивает качество дорог, ширина и отсутствие инфраструктуры.

Шоферы говорят, в Казахстане километр стоит дороже, чем в Беларуси и России, хотя наши дороги проигрывают в качестве.

Почему мы должны, я повторюсь, отнимать свои же деньги, своих семей и кому-то раздавать? За что? Мы пока доедем с Алматы до Уральска, привезем груз, грубо говоря, трак 400 тысяч стоит, заправимся 200 – бензин, солярка то есть, извиняюсь, пробьем колесо, и получается, мы еще и должны останемся хозяину. По сути-то, так получается. Поэтому это нецелесообразно. И цены! Нас не устраивают цены и качество дорог. дальнобойщик Александр Сагитов

Но сложнее ситуация в соседней Мангистауской области. Платные трассы здесь неизбежно ударят по бюджету всех жителей региона. Ведь 90% продуктов в Актау – привозные. Поэтому нетрудно догадаться, каким образом дальнобойщики покроют дополнительные расходы. Впрочем, они уже сейчас предупреждают потребителей.

Если сейчас дороги будут платные, разговора нет, все будет подниматься, цены. Мы тоже начнем цены поднимать за свой, конечно, тариф, за дорогу. водитель Амангельды Курманов

Водители большегрузов готовы платить за проезд, но только в том случае, если чиновники пересмотрят тарифы. Потолок для казахстанских дорог, уверены дальнобойщики, это 5 тенге за километр. Специалисты теперь думают над этим предложением.

В недельный срок через ассоциацию предложения собираем, как хотят. И после этого будут учтены, будут как бы… ну, пересматриваться будут, наверное, тарифы, и какие-то, может быть, изменения. В настоящее время – нет, еще не подписано, только на рассмотрении. директор Мангистауского филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Айбек Ануарбеков

В отличие от дорожников, полицейские решили не раздумывать. В Актюбинской области 11 участников протестной акции сегодня получили штрафы.