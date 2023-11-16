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Цены на яблоки в Казахстане оказались самыми высокими в СНГ

Цены на яблоки в Казахстане оказались самыми высокими в СНГ Фото: Zakon.kz / Максим Золотухин
Яблоки в Казахстане оказались дороже, чем в России, Узбекистане, Азербайджане, Беларуси, Украине и Армении, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Energyprom.kz 16 ноября, Казахстан занял 19-е место в мире по дешевизне яблок. Килограмм яблок в РК стоит 1 доллар 22 цента в пересчете на американскую валюту – это максимальный показатель среди стран СНГ.

Рейтинг цен на яблоки

Инфографика Energyprom.kz

В Казахстане цены на яблоки оказались выше, чем в других странах постсоветского пространства: России, Узбекистане, Армении, Азербайджане и Беларуси.

Самые дешевые яблоки – в Украине, следом в рейтинге идут Северная Македония и Польша. Дороже всего яблоки в Южной Корее, Пуэрто-Рико и США.

По данным аналитиков, внутри страны яблоки подорожали на 16,5% за год. За последний месяц рост цен зарегистрировали в семи из 20 регионов, заметнее всего он был в Шымкенте (+8,6%). За год яблоки стали дороже в 16 регионах.

Индекс цен на яблоки

Инфографика Energyprom.kz

"В октябре текущего года цены на яблоки в магазинах и на рынках крупных городов страны в среднем составляли 601 тенге за килограмм. Дороже всего яблоки стоили в Усть-Каменогорске (761 тенге), Актау (739 тенге) и Астане (718 тенге), дешевле всего – в Туркестане (471 тенге), Шымкенте (473 тенге) и Уральске (507 тенге)", – сообщает Energyprom.

Между тем 7 ноября стало известно, что в Казахстане официально зарегистрировали бренд яблок "алматинский апорт". Об этом сообщил министр юстиции Азамат Ескараев.

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