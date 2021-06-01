Два подростка утонули в Экибастузе

1 июня 2021, 00:07
Фото: crimea.sm.news

В Экибастузе утонули двое подростков, сообщает zakon.kz.

Их разыскивали со вчерашнего дня. Сначала на одном из несанкционированных водоемов нашли сумку с одеждой и телефонами детей, позже обнаружили их тела, передает Первый канал "Евразия".

Версия: возможно, что один тонул, второй ребенок пошел спасать его, потому что у него была снята только обувь. Он нырнул в одежде, в футболке, а второй был полностью оголенный. заместитель начальника управления по чрезвычайным ситуациям города Экибастуза Жомарт Майманов

Всего на водоемах страны с начала года утонули 34 ребенка. Как правило, причин трагедий две: дети либо купаются на диких пляжах, либо остаются без присмотра родителей.


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