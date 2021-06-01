Сборная Казахстана по хоккею проиграла норвежцам

31 мая сборная Казахстана по хоккею встречалась с командой Норвегии, сообщает zakon.kz.

Эта игра много значила для наших ребят - победа в основное время гарантировала ей выход в плей-офф. Но, к сожалению, выиграть сборной Казахстана сегодня не удалось.

Первую шайбу забросили именно казахстанцы – Дмитрий Шевченко распечатал ворота скандинавов на 17 минуте первого периода. Норвежцы заигрались в нападении и прозевали мгновенную контратаку.

Томас Валькве Ольсен сравнял счет во втором периоде. Следующая шайба также на счету норвежцев - Стефан Эспеланн забил нам на 42 минуте игры.

К сожалению, казахстанцы в этой игре больше и не забивали. А ровно за минуту до финальной сирены Матис Олимб похоронил последние надежды на победу, направив третью шайбу в ворота сборной Казахстана. 3:1.

Наша команда с десятью очками занимала третье место в группе В. В плей-офф, по итогам сегодняшней игры, так и не вышла. Шанс на это остается если 1 июня Канада проиграет Финляндии.

На ЧМ-2021 сборная Казахстана одержала четыре победы (Латвия – 3:2 по буллитам, Финляндия – 2:1 по буллитам, Германия – 3:2, Италия – 11:3) и потерпела два поражения (США – 0:3, Канада – 2:4).

Сборные Финляндии и США уже обеспечили себе выход из группы.