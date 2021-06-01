Сколько казахстанцев привились от коронавируса

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о проведении вакцинации от коронавирусной инфекции в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодняшний день использовано порядка 3,2 млн доз вакцины, из них первым компонентом привито 2 131 519 человек, что составляет 21% от подлежащего населения. Вторым компонентом охвачено 1 074 954 человека, - сообщил глава Минздрава на заседании правительства.

Он отметил, что в прививочных пунктах имеется достаточное количество доз вакцины - порядка 330 тыс. первого компонента и 811 тыс. второго компонента.

Кроме того, дополнительно в июне ожидается поставка порядка 2 млн двойных доз вакцин.

1 июня спецбортом в Алматы доставили первую партию вакцины "CoronaVac" в количестве 500 тыс. доз. Препарат произведен китайской биофармацевтической компанией.

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Тамила Языкова, Нур-Султан