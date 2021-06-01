"Коронавирус, кет". В Казахстан доставили новый вид вакцины

В Алматы прибыла первая партия китайской вакцины от фармацевтической компании "Sinovac". Она называется "CoronaVac" , передает zakon.kz.

В 4 утра в Алматы прибыл рейс с 500 тыс. доз китайской вакцины. Это первая партия "CoronaVac", которая станет доступна для всех казахстанцев. Рейс встретили представители МИД, представители генконсульства Китая, главный санврач города, а также журналисты.

Сегодня мы получили вакцину китайского производства согласно договоренностям на самом высоком уровне. Это первая поставка китайской химико-фармацевтической компании Sinovac Biotech Ltd,- сказал главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.

Сразу после посадки самолета вакцину отправили на склады "СК Фармации", где груз будет растаможен. По словам санврача, часть вакцины останется в Алматы, часть будет отправлена в другие регионы Казахстана. Распределением партии будет заниматься Министерство здравоохранения. Отмечается, что уже сегодня алматинцы смогут получить китайскую инъекцию.

Вакцина ставится в два этапа. Вторая доза ставится через 14-28 дней. Особенность китайской вакцины в том, что он хранится при температуре + 2+8 градусов. Привиться "CoronaVac" можно людям старше 18 лет.

Я очень рад тому, что мы стали свидетелями важного момента, когда Китай поставил первую партию китайской вакцины в Казахстан. Это показывает высокий уровень вечного, всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном. И в очередной раз свидетельствует о том, что Китай уделяет повышенное внимание дружественному Казахстану, - сказал исполняющий обязанности генерального консула Китая Мяо Хунбо.

Представитель МИД Казахстана в Алматы отметил, что поставка вакцины подтверждает, что между РК и КНР установлен прочный диалог.

Итого на сегодня в Казахстане доступны 4 вида вакцин. Это российский "Спутник V", казахстанский "QazVak", арабская вакцина, произведенная по китайской технологии "Hayat-Vax" и китайская вакцина "CoronaVac".