Кибермошенники дарят казахстанцам подарки от Disney

В мессенджере WhatsApp стали распространять сообщение якобы от Disney, который дарит подарки ко Дню защиты детей за участие в опросе, передает zakon.kz.

Компания такие акции не объявляла. На официальных сайтах Disney информации о денежных призах нет, как и анонсов о праздновании Дня защиты детей, опросов, пишет Stopfake.

Ранее сообщалось о том, что казахстанцам обещали топовые смартфоны и даже машины за прохождение точно таких же опросов.

Это уловка мошенников. Пользователь переходит по предложенной ссылке и попадает на незащищенный сайт. Всю информацию, которую человек вводит в поля для опроса, могут увидеть посторонние люди. Такой вид кибермошенничества называют фишингом. Преступники так заполучают персональные данные, информацию о платежных картах и онлайн-кошельках, доступ к приватным аккаунтам и другим данным.