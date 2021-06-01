Как отметили день защиты детей в Таразе

1 июня 2021 года в Таразе были организованы мероприятия, посвященные Дню защиты детей.

В частности:

- в этно-культурном комплексе "Көне Тараз" были организованы концертная программа, конкурс изобретателей (выставка судо-авиамоделей, робототехники), выставки (конкурс рисунков, фейс арт, фотовыставка, конкурсы "передвижные куклы"), большой воздушный шар и розданы бесплатные напитки и мороженое;

- в Парке Первого Президента было организовано праздничное мероприятие школы искусств "Өнер";

- перед городским Домом культуры состоялись праздничный концерт "Шуақты балалық шақ", фестиваль танца "Ынтымағы жараскан туған елім", конкурс рисунков на асфальте "Әлем-балалар көзімен", акция "Латын әліпбиі – тәуелсіздіктің жаңа белесі" и "Ағылшын тілін үйренейік", книжная выставка "Балғын балалар біздің болашағымыз", розданы детям напитки и мороженое;

- в дворовых клубах были организованы вечер развлечений "Біз бақытты баламыз" (спортивные, интеллектуальные игры), акция по раздаче сладостей детям "Бақытты балалық шақ";

- в "Майской" роще состоялось праздничное мероприятие для детей с ограниченными возможностями, где были розданы бесплатные напитки и мороженое;

- на футбольной площадке микрорайона "Каратау" состоялся городской турнир по футболу среди юношей;

- в парке "Жеңіс" было организовано праздничное мероприятие, розданы детям напитки и мороженое;

- в массиве "Чолдала" состоится торжественное открытие дворового клуба.