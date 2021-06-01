История казахстанской органики еще не началась

Как в Казахстане обстоит дело с производством и реализацией органической продукции, как экологичные фермеры борются с сорняками без химикатов и почему курицу в советское время ели только по праздникам, рассказал порталу zakon.kz директор "Союза производителей органической продукции Казахстана" Арсен Керимбеков.

- Сегодня в мире все заметнее проявляется спрос на чистую, здоровую, экологичную продукцию. Все больше появляется людей, готовых платить лишние деньги за качественную еду. А как в Казахстане обстоит с этим дело? Производится ли у нас органическая продукция? И если да, то сколько, какая и где она продается?

- Если говорить о Казахстане, то у нас здесь в качестве органической могут рассматриваться только продукты животноводства, растениеводства и продукты переработки этих отраслей. Это в теории. На практике же животноводческий сектор пока не вышел на этот уровень и методы органического ведения хозяйства практикуют операторы (производители) занимающиеся выращиванием растений. У нас это в основном зерновые, масличные и бобовые культуры. По мировым данным в РК имеется 292 тысячи га, отданных под органическое производство, и 62 оператора в секторе растениеводства, получивших европейские сертификаты качества. Из этих 62 производителей 46 это полноценные фермерские хозяйства.

- Значит производство эко-продукции в Казахстане все-таки есть, но в таком случае, как она реализуется, где можно купить все эти товары?

- Казахстанские фермеры, занимающиеся органикой, в первую очередь ориентированы на экспорт. Потому что за границей, особенно в Европе большой спрос на эко-товары. А в Казахстане за исключением небольшой прослойки горожан большинство людей не готовы покупать дорогую, качественную еду.

При этом в последние годы Казахстан стал одним из международных лидеров по экспорту льна. Так в 2020 году отечественные производители продали почти 15 тысяч тонн органического сертифицированного льна примерно на 9 млн евро. А в 2019 году продали примерно 7 тысяч тонн на примерно 4 млн евро. И в целом Казахстан на европейском органическом рынке масличных культур игрок № 10.

Также было продано около 6 тысяч тонн органической пшеницы на сумму около 1,5 млн евро. И тут получается такая парадоксальная ситуация, что хотя органического зерна в Казахстане производится больше, но экспортируется его меньше по сравнению со льном. Одна из причин в том, что в Европе в последние годы появилось много собственных фермеров, выращивающих экологичную пшеницу.

И казахстанские производители не сумев реализовать свой урожай на экспорт, успешно продают его в Казахстане, мелют на муку, реализуют как семена по примерно таким же ценам как и стандартную пшеницу. В Костанае работает одно предприятие Алтынжас и его владелец продает в своем магазине хлеб, испеченного из чистейшего органического зерна без капли химии. И местные жители покупают этот хлеб, возможно даже не подозревая, какой шикарной продукцией их обеспечивают.

- А в чем заключается специфика экологичного фермерства? Достаточно, просто не использовать химикатов в хозяйстве и все? И потом можно реализовывать свою продукцию по завышенным ценам?

В органическом производстве, если говорить о злаках, требуется соблюдать севооборот. То есть пшеницу на одном и том же поле можно сеять максимум два года подряд. А на третий год истощаются почвы и появляются болезни.

А для органики почва должна быть здоровая. Тогда растения и не болеют. А наши фермеры многие правил севооборота не соблюдают и стараются выжать максимум из своей земли. Но пшеница это еще не страшно. Хуже обстоит дело с масличными культурами – лен, подсолнечник. Лен можно выращивать раз в 6 лет. Эко-фермы в Европе и Америке, так и делают и за ними следит контрольный орган. А обычные компании могут сажать масличные даже через год.

Самые грязные же продукты это подсолнечник и горох, включая нут. Потому что после сбора их обрабатывают специальными химикатами, чтобы они быстрее подсохли. И органические семена подсолнечника и горох пользуются очень высоким спросом за границей и стоят дорого. И поэтому наши фермеры сразу ориентируются на экспорт.

В эко-фермерстве не приветствуется выращивание в больших объемах монокультур. Поэтому на севере Казахстана практикуют смешанные посадки. Например сеют вместе ячмень и чечевицу. Еще один из методов борьбы с сорняками в органике – это вокруг поля посадить гречку. Потому что гречка она сама как сорняк, давит все остальные сорняки и образует вокруг поля непроходимый барьер для других растений.

Сейчас еще модная тема – вертикальные фермы с применением технологий аквапоники, гидропоники, без использования химии и без почвы. Но все равно они не могут получить органический сертификат. Потому что в органике базовое требование – это здоровая почва.

- Получается сейчас основная масса отечественной эко-продукции уходит на экспорт. А есть ли предположения, когда спрос на нее возрастет в Казахстане и оживет внутренний рынок?

- Европейцы и американцы уделяют такое большое внимание экологичности продукции, наличию сертификатов у производителей не из-за своей привередливости и избалованности, не из-за моды, а потому что они намного раньше нас столкнулись с кошмарными последствиями воздействия на организм различных химических препаратов, используемых в продовольственной индустрии. Эти препараты вызывали массу хронических и неизлечимых заболеваний, вплоть до онкологии.

Многие из используемых в сельском хозяйстве и пищепроме химических соединений никуда не исчезают, не выводятся из почвы и из организма, а образуют новые, неизученные, иногда еще более опасные соединения. Появляются новые неизученные виды загрязняющих веществ.

Когда европейцы с американцами поняли, с чем столкнулись, они начали резкий поворот в сторону экологичных производств и органического сельского хозяйства, несмотря на их сложность и высокую стоимость.

У нас же сейчас наблюдается обратный процесс: если раньше у большинства сельчан помимо колхозных полей были личные небольшие хозяйства, которые приносили им натуральные продукты, а горожане выращивали у себя на дачах овощи, фрукты, ягоды. То теперь это мелкое натуральное хозяйство исчезает под натиском крупных агрокомплексов, интенсивно использующих химикаты.

Хотя нашим гражданам может показаться, что сейчас с едой все хорошо. Ведь, например, столько курицы как сейчас в Казахстане не ели никогда. Даже в лучшие советские годы куриное мясо не было таким доступным. Многие семьи в СССР курицу готовили на праздники.

Я иногда бываю в Германии, в Мюнхене, где регулярно проходят международные съезды органических производителей. И в этом городе тушка цыпленка стоит дешевле чем в Казахстане. Но такая же тушка с органической фермы будет стоить минимум 12 евро, то есть около 6 тысяч тенге. И если бы у нас в Казахстане продавали только здоровых кур, то они бы тоже стоили не меньше 6 тысяч и мы бы их ели только по праздникам.

- Ведя речь об органике в Казахстане, мы все время говорим только про еду. Но ведь есть же еще парфюмерия, бытовая химия, средства гигиены, одежда, мебель, и много чего еще. Как у нас с этим обстоит дело?

- У нас с этим все еще сложнее. В Казахстане эти товары обозначаются не как органические, а как эко-сертифицированные. Ближайшая к нам эко-сертификация находится в Петербурге.

Но наиболее это развито в Евросоюзе, особенно в Скандинавии. Возьмем, например, деревянный стул. Если бы на него имелся эко-сертификат, в нем было бы указано, где именно срубили дерево для этого стула и гарантировалось бы, что вместо дерева, срубленного для производства данного стула посажено другое дерево. И это несложно проверить. И, что при производстве клея для этого стула не было использовано токсичных элементов, а рабочие трудились в условиях, абсолютно безопасных для здоровья.

В общем, тут все очень сложно. И нам в Казахстане следует в первую очередь разобраться с едой. Как я говорил выше, в РК 46 операторов имеют европейские органические сертификаты. И ни один не имеет казахстанского сертификата. Хотя еще в 2015 году в РК был принят Закон "О производстве органической продукции", предусматривающий наличие отечественной системы сертификации и экспертов-аудиторов. Но дело в том, что в связи с поправками в этот Закон был заторможен процесс подготовки и аттестации местных аудиторов, имеющих право проводить экспертизу и выдавать сертификаты. Но по нашим сведениям, в этом году ситуация сдвинется с места и наконец-то появятся производители эко-продукции, обладающие национальными сертификатами качества. И вот тогда начнется настоящая история казахстанской органики!

Подготовил Данил Утюпин