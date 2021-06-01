В озере Сайран утонул мужчина

На озере Сайран ведутся поисково-водолазные работы, сообщает zakon.kz.
По словам очевидцев, вечером 31 мая зашел в воду и не вышел мужчина азиатской национальности в возрасте 25-30 лет.
Предварительно мужчина на берегу с компанией распивал алкогольные напитки.
Спасателями Службы спасения города Алматы и РОСО МЧС РК незамедлительно были начаты и проводятся до настоящего времени поисково-водолазные работы, - отметили в ДЧС города.
Данный водоем на сегодняшний день не был готов к приему отдыхающих, его заполнение составляет только 50%.
На месте происшествия задействованы 4 водолаза Службы спасения города Алматы, 3 водолаза ГУ "РОСО МЧС РК", 2 лодки.
Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы рекомендует соблюдать культуру безопасности на воде, а именно:
-купайтесь только на оборудованных пляжах и в других отведенных для купания местах, где есть официальное разрешение и спасательная служба;
-во время купания не теряйте друг друга из виду;
-не заплывайте далеко от берега за буи и знаки ограждения;
-не купайтесь в ночное время и в нетрезвом состоянии!!!
В 16.32 31 мая в ДЧС города сообщили, что тело нашли, личность устанавливается.
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