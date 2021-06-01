В Алматы в ветхом доме обрушился потолок

Пока в городе идут споры о деталях сноса ветхих домов и процесс обсуждения затягивается порой на месяцы, эти самые дома буквально рушатся на глазах. И хорошо, если их жители останутся при этом целыми и невредимыми.

Стало известно, что в Бостандыкском районе Алматы, по адресу бульвар Бухар жырау, д.67, в квартире под номером 5 на втором этаже произошло обрушение потолочного перекрытия. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщили в Департаменте по ЧС города, этот дом 1956 года постройки, то есть ему 65 лет (!). Он двухподъездный, в нем 11 квартир.

В квартире, где произошло обрушение, живут 6 человек, из них четверо взрослых и двое детей. На момент происшествия дети не присутствовали.

Нам удалось взять небольшой комментарий у жительницы данной квартиры Гульнисы. По ее словам, этот дом планировался под снос.

Снести его обещали в ближайшее 2-3 года, поэтому мы ждали, - говорит она. - Потолок обрушился в одной из комнат в субботу 29 мая ночью в 22.30, проживало нас там 6 человек, больше всех здесь жила моя свекровь. Потолок, скорее всего, намок, накопилась влага, возможно, от дождя, глина стала тяжелеть и обрушилась. Слава Богу, никто не пострадал, все живы-здоровы. Пока нас временно разместили в гостинице. Что будет дальше, не знаем.

В этот раз обошлось без жертв и пострадавших. Однако, угроза обрушения ветхих домов в городе, в том числе в остальных квартирах в этом доме, есть. И если потолки здесь обваливаются просто так, то что уж говорить, если случится землетрясение? Даже небольшое. Напомним, Алматы находится в сейсмоопасной зоне с возможностью землетрясения классом 9 баллов (!).

Между тем, ветхих домов в городе немало, именно поэтому в Алматы была запущена программа их реновации. Для участия в ней привлекаются и крупные застройщики. Так, ранее мы сообщали, что жители ветхих домов микрорайона Самал-2 уже более 20 лет сидят в ожидании сноса. В результате они не могут ни сделать ремонт дома и квартир, ни продать их. Между тем, каждый день они вместе со своими семьями подвергаются опасности оказаться в буквальном смысле под завалами. В этих домах нет горячей воды, а туалет находится на улице. И это в самом центре престижного района южной столицы.

Так, житель барачного дома на ул.Снегина, 91, Сергей Адольфович, который заехал в него в 1955 году и прожил там 20 лет, говорит, что если их соседи близлежащих домов переживают, что там стоянок много и гулять им негде, то у него совсем другие проблемы.

А у нас проблема в том, что крыша моего дома, где сейчас живут наши дети и внуки, в конце концов, обвалится и их придавит. Поэтому мы за снос наших домов. Застройщик ведь объясняет, что там будет зона отдыха. Кроме того, мы всегда выходили гулять на речку Алматинку и там очень хороший воздух, природа.

Отметим, что инвестор по данному проекту реновации в Самал-2 уже дал предложение по сносу и различные варианты компенсаций для жителей, в том числе выкуп, предоставление квартир, но в ответ на эту инициативу городские власти заняли выжидательную позицию и не принимают решений.

Между тем, ситуация с обрушением потолка в таком же каркасно-камышитовом доме на бульваре Бухар-Жырау показала, что затягивать вопрос со сносом таких домов не стоит. На кону человеческие жизни. Поэтому властям города важно сейчас принять решительные меры, чтобы не допустить уже в ближайшем будущем каких-либо жертв.