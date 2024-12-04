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Потолок обрушился на детей в школе Петропавловска

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 20:42 Фото: Zakon.kz
В Петропавловске 4 декабря произошло ЧП. На школьников обвалился потолок – трое детей пострадали, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в акимате Северо-Казахстанкой области, детей госпитализировали.

"4 декабря в средней школе №6 имени Кожабергена Жырау в Петропавловске в классе произошло отслоение штукатурки на потолке на площади 2 кв. м. Трое детей госпитализированы в детскую областную больницу для наблюдения", – говорится в сообщении.

По некоторым данным, возраст пострадавших – 12 и 13 лет.

Как заверили в администрации города, по данному факту будет создана комиссия, куда войдут представители Департамента по ЧС, ГАСК, Управления образования, строительства, родители и другие заинтересованные лица.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Жестокое избиение мальчика в туалете школы Астаны попало на видео

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