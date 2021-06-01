Сборная Казахстана по хоккею потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира

1 июня 2021, 17:40
Фото: sports.kz

Сборная Казахстана по хоккею потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира, сообщает zakon.kz.

Это стало известно после того, как Канада набрала очки в матче с Финляндией, сместив Казахстан на четвертое место в группе В.

По информации Sports.kz, позже свой поединок проведут еще Германия и Латвия, после которого победитель окажется выше казахстанцев, а они отправятся за зону плей-офф.

На чемпионате мира Казахстан сперва по буллитам победил Латвию и Финляндию, затем уступил США, одолел Германию, проиграл Канаде, разнес Италию и в решающем поединке вчера не смог справиться с Норвегией, в итоге набрав десять очков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от СМИ zakon.kz (@zakon.kz)

Игры Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею:

Казахстан - Латвия - 3:2Б
Казахстан - Финляндия - 2:1Б
Казахстан -США - 0:3
Казахстан -Германия - 3:2
Казахстан - Канада - 2:4
Казахстан -Италия - 11:3
Казахстан -Норвегия - 1:3


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?