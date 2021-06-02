Первый случай заражения человека H10N3: комментарий ВОЗ

Первый в мире случай заражения человека штаммом вируса птичьего гриппа H10N3 выявили в китайской провинции Цзянсу. Во Всемирной организации здравоохранения оценили вероятность возникновения пандемии, передает zakon.kz.

Этот штамм с низкой патогенностью обнаруживали на рынках живой птицы с 2002 года, но случаев передачи человеку не фиксировали. ВОЗ через Глобальную систему эпидемиологического надзора за гриппом и ответных мер (GISRS) осуществляет постоянный мониторинг вирусов гриппа, включая вирусы с потенциалом перерасти в пандемию, и проводит оценку рисков. ВОЗ работает с национальными властями Китая и партнерами по GISRS над дальнейшей оценкой и характеристикой этого события, - сообщил РИА Новости официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

Специалисты, как уточнил собеседник агентства, не рекомендуют вводить какие-либо ограничения на поездки и торговлю.

При этом Язаревич подчеркнул, что заражение человека птичьим гриппом "является ярким напоминанием о сохранении угрозы пандемии гриппа".

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