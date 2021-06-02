ВОЗ заявила об особой опасности четырех штаммов COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделяет четыре варианта коронавируса, которые вызывают особую обеспокоенность, так как способны распространяться быстрее других, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Об этом заявила во вторник на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, отвечая на вопрос о ситуации вокруг разновидности инфекции, обнаруженной во Вьетнаме.

В общей сложности существуют четыре варианта, которые вызывают у нас особую обеспокоенность. Однако даже против этих вариантов хорошо работают меры по предотвращению распространения инфекции. Поэтому мы просим все страны не терять бдительность, - заявила она.

Из четырех штаммов она особо отметила мутацию коронавируса, которая была обнаружена во Вьетнаме. По ее словам, эта разновидность уже хорошо известна специалистам ВОЗ.

Керкхове подчеркнула, что данный тип COVID-19 легче распространяется среди людей.

Происходит эволюция, вирус меняется. Но этого стоило ожидать. Вирус будет продолжать меняться. Поэтому мы крайне признательны всем странам за то, что они продолжают эпидемиологический надзор, — добавила эксперт ВОЗ.

В конце мая власти Вьетнама сообщили об обнаружении на территории страны штамма COVID-19, который вобрал в себя особенности двух уже известных опасных вариантов инфекции — британского и индийского.